Пять реанимобилей, оснащенных специальным медицинским оборудованием, получил Николаев от бренда «Олидетрим», который собрал 3,7 миллиона гривен благодаря Всеукраинскому проекту «Поддержи себя – поддержи Украину».

Об этом сообщили организаторы проекта.

За шесть недель украинцы приобрели 27 тысяч 872 упаковки витамина D3 «Олидетрим 2000». Согласно условиям проекта, 50% от продажи каждой упаковки препарата было перечислено на закупку медицинских транспортных средств, которые организаторы дополнительно оснастили дефибрилляторами, аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами пациента и т.д.

Сегодня тысячи врачей работают в самых горячих точках страны, таких как Николаев, где сейчас наибольшая потребность в спасательных транспортных средствах.

Директор городской больницы 5 Елена Терентьева отмечает, что автомобильный парк медицинского учреждения не обновлялся в последние десять лет, и машины там жизненно необходимы.

— С учетом специфики заведения и сегодняшних вызовов чаще возникает необходимость перевозки больных, которые находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Быстрая перевозка пациента спасает жизнь, поскольку осуществляется с целью транспортировки его в то место, где он сможет получить специализированную помощь. Главное – это возможность продолжения лечебных мероприятий и полноценной реанимации в салоне, – подчеркивает она.

На сегодняшний день автомобили уже прибыли в город-герой и переданы в городскую больницу №5. Медицинские работники в прифронтовых городах настоящие герои, которые, ежедневно рискуя собственной жизнью, помогают другим, оставаясь верными призванию.

Присоединился к мероприятию передачи реанимобилей больницы и глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким. Он отметил, что реанимобили – это наиболее острая потребность города сейчас, ведь машины постоянно выходят из строя и теряются. Также, по словам Кима, Николаеве нужны средства индивидуальной защиты, зимняя резина и грузовики.

Реанимобили являются важной составляющей медицинской помощи. В то же время, по данным Министерства здравоохранения Украины, за последние 6 месяцев из строя выведено около 90 автомобилей экстренной медицинской помощи, еще 241 потеряно.

Организаторы благодарны каждому, кто принял участие во Всеукраинском проекте «Поддержи себя — поддержи Украину», приобрел для себя и семьи полезный витамин D3 и внес собственный вклад в помощь стране.

Ранее сообщалось, что работники Теруправления ДБР Николаева совместно с Благотворительным фондом «Милосердие и здоровье» и бельгийской организацией «Be for Ukraine» передали Николаевской больнице скорой помощи медикаменты и укомплектованный реанимобиль для спасения и перевозки больных.