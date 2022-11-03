Оккупанты могут готовить провокации в Херсоне и области. Именно поэтому из здания Херсонской ОГА могло исчезнуть российское знамя.

В этом уверена начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

В эфире телемарафона она предупредила, что российские военные в Херсоне готовятся к наступлению ВСУ, поэтому планируют провокации. В частности, оккупанты переодеваются в гражданскую форму.

Наталья Гуменюк отметила, что исчезновение российского триколора из здания Херсонской ОГА тоже может являться частью плана россиян.

— Это определенные провокации для того, чтобы создать впечатление, что населенные пункты оставлены, что мероприятие в них безопасно. Но, учитывая, что они готовились к уличным боям, как они располагают свои подразделения, мы осознаем запланированную тактику действий. Не стоит спешить радоваться, надо понимать, что гибридная война предусматривает и такие информационные вбросы, атаки, — пояснила она.

Гуменюк добавила, что подобные провокации уже происходили в Херсоне. Оккупанты пытались создать впечатление, что якобы украинские войска обстреливают гражданское население.

Ранее сообщалось, что в Херсоне из здания облгосадминистрации исчез флаг Российской Федерации .

Также сообщалось, что российские оккупанты оставили свои блокпосты в Чернобаевке, Степановке и Белозерке Херсонской области.

В свою очередь, назначенный россиянами заместитель председателя оккупационной «администрации» Херсонщины Кирилл Стремоусов рассказал, что ситуация в Херсоне «пока стабильная».