Российские оккупанты оставили свои блокпосты в Чернобаевке, Степановке и Белозерке Херсонской области.

Об этом сообщил мэр города Олешки Евгений Рыщук в Telegram.

— Местные из правобережной части Херсона сообщают, что российские войска оставили блокпосты в населенных пунктах Чернобаевка, Степановка, Белозерка, – отметил он.

Евгений Рыщук добавил, что в самом Херсоне также визуально уменьшилось количество войск РФ.

Ранее сообщалось, что в Херсоне из здания облгосадминистрации исчез флаг Российской Федерации .

Напомним, назначенный россиянами заместитель председателя оккупационной «администрации» Херсонщины Кирилл Стремоусов рассказал, что ситуация в Херсоне «пока стабильна».

Также говорилось, что российские оккупанты используют Геническ, который расположен в Херсонской области возле Крыма, как базу для учений мобилизованных военных , утверждает депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

Кроме того, в Украине только за одни сутки открыто 71 уголовное производство по военным преступлениям Вооруженных сил Российской Федерации на территории временно оккупированной Херсонской области.

Также сообщалось, что российские войска сейчас сосредоточены на построении защитных сооружений на левобережье Херсона, в том числе и в Новой Каховке.