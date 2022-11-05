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В некоторых громадах Николаевской области уже начали выдавать бесплатные дрова.
Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона.
— Сейчас мы закупили и получили первую партию. Рассредоточили их по громадам, пострадавшим в результате агрессии РФ. Председатели РГА и громад собирают данные и начинают раздавать дрова людям, не имеющим света и отопления. То есть, процесс уже пошел. Мы не останавливаемся, дополнительно закупаем, есть запросы от военных, отметил он.
Виталий Ким добавил, что дрова будут выдавать по мере поступления партий в область.
Как сообщили в Минреинтеграции, на этой неделе топливную древесину безвозмездно доставили жителям населенных пунктов Шевченковской и Галицыновской громад. Постепенно дрова получат и все другие громады, граничащие с районами проведения боевых действий.
Узнать алгоритм получения безвозмездных дров в Николаевской области можно по следующим номерам:
Как сообщалось, правительство помогло Николаевской области с решением вопроса обеспечения региона дровами. Областные власти закупают дрова в западных и северных регионах Украины.
Ранее сообщалось, что на территориях, прилегающих к зонам проведения боевых действий, в том числе и в Николаевской области, власти обеспечат жителей безвозмездной древесиной, чтобы каждая семья имела возможность согреть дом в течение осенне-зимнего периода. Соответствующую инициативу Минреинтеграции во вторник, 27 сентября, поддержало Правительство, издав распоряжение о перераспределении средств и одобрив соответствующие расчеты.
Напомним, первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков посоветовал николаевцам найти на зимний период жилье за городской чертой. Это связано с тем, что в настоящее время из-за боевых действий Николаев может остаться без теплоснабжения, водоснабжения или электроэнергии.
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В некоторых громадах Николаевской области уже начали выдавать бесплатные дрова.
Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона.
— Сейчас мы закупили и получили первую партию. Рассредоточили их по громадам, пострадавшим в результате агрессии РФ. Председатели РГА и громад собирают данные и начинают раздавать дрова людям, не имеющим света и отопления. То есть, процесс уже пошел. Мы не останавливаемся, дополнительно закупаем, есть запросы от военных, отметил он.
Виталий Ким добавил, что дрова будут выдавать по мере поступления партий в область.
Как сообщили в Минреинтеграции, на этой неделе топливную древесину безвозмездно доставили жителям населенных пунктов Шевченковской и Галицыновской громад. Постепенно дрова получат и все другие громады, граничащие с районами проведения боевых действий.
Узнать алгоритм получения безвозмездных дров в Николаевской области можно по следующим номерам:
Как сообщалось, правительство помогло Николаевской области с решением вопроса обеспечения региона дровами. Областные власти закупают дрова в западных и северных регионах Украины.
Ранее сообщалось, что на территориях, прилегающих к зонам проведения боевых действий, в том числе и в Николаевской области, власти обеспечат жителей безвозмездной древесиной, чтобы каждая семья имела возможность согреть дом в течение осенне-зимнего периода. Соответствующую инициативу Минреинтеграции во вторник, 27 сентября, поддержало Правительство, издав распоряжение о перераспределении средств и одобрив соответствующие расчеты.
Напомним, первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков посоветовал николаевцам найти на зимний период жилье за городской чертой. Это связано с тем, что в настоящее время из-за боевых действий Николаев может остаться без теплоснабжения, водоснабжения или электроэнергии.