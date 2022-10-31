Виталий Ким, фото предоставила Николаевская ОВА

Правительство помогло Николаевской области с решением вопроса обеспечения региона дровами. Областные власти закупают дрова в западных и северных регионах Украины.

Об этом говорится в материале «НикВести» «Зима близко: каким будет отопительный сезон в Николаеве?».

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в комментарии изданию отметил, что дрова по необходимости будут выдавать через объединенные территориальные общины.

- Нам помогли Минрегион и Мининтеграции, выделили субвенцию. Мы закупаем в западных и северных областях дрова и будем разворачивать эти пункты выдачи через ОТГ. Сейчас заявки принимаются, но мы будем давать не всем подряд, а там, где нет возможности отапливать другим способом. Будем ли держать на экстренный случай. Например, где-то попали, два – три дня чиним, и чтобы у людей было альтернативное топливо, – рассказал Виталий Ким.

Отметим, что получить бесплатно дрова на период отопительного сезона скорее всего смогут не все жители Николаевской области.

Ранее сообщалось, что на территориях, прилегающих к зонам проведения боевых действий, в том числе и в Николаевской области, власти обеспечат жителей безвозмездной древесиной, чтобы каждая семья имела возможность согреть дом в течение осенне-зимнего периода. Соответствующую инициативу Минреинтеграции во вторник, 27 сентября, поддержало Правительство, издав распоряжение о перераспределении средств и одобрив соответствующие расчеты.

Напомним, первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков посоветовал николаевцам найти на зимний период жилье за городской чертой. Это связано с тем, что в настоящее время из-за боевых действий Николаев может остаться без теплоснабжения, водоснабжения или электроэнергии.

Начинается доставка бесплатного топлива в опасные районы 8 прифронтовых областей: Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской, Черниговской.