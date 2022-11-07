Технологический гигант Meta (бывший Facebook) планирует начать масштабные увольнения сотрудников на этой неделе.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По информации источников издания, ожидается, что увольнения коснутся многих тысяч сотрудников, объявление об этом планируется сделать уже в среду.

Сообщается, что увольнения станут первым широким сокращением численности персонала за всю историю компании. Хотя в процентном отношении сокращение будет меньше, чем в Twitter.

На сегодняшний день, по данным компании, в Meta работает более 87 тыс сотрудников.

Ранее сообщалось, что Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал нового владельца компании Twitter Илона Маска обеспечить соблюдение прав человека в социальной сети на фоне массовых увольнений работников.

Напомним, работники Twitter подали на компанию коллективный иск в федеральный суд Сан-Франциско из-за плана Илона Маска сократить около 3700 рабочих мест без надлежащего уведомления, нарушающего федеральное законодательство и законодательство Калифорнии.