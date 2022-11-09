В Николаеве на водопроводной сети произошла авария, из-за чего часть улиц в центре города осталась без воды.
Об этом сообщили в «Николаевводоканале».
Отмечается, что ориентировочно к 18:00 прекращено водоснабжение в дома, расположенные по:
Кроме того, работники ЖЭКа проводят ремонт внутридомовых сетей, а потому прекращена подача воды по адресу:
Напомним, что в Николаеве точки выдачи воды оснастят генераторами, чтобы работали насосы и не вода не замерзала.
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
В Николаеве на водопроводной сети произошла авария, из-за чего часть улиц в центре города осталась без воды.
Об этом сообщили в «Николаевводоканале».
Отмечается, что ориентировочно к 18:00 прекращено водоснабжение в дома, расположенные по:
Кроме того, работники ЖЭКа проводят ремонт внутридомовых сетей, а потому прекращена подача воды по адресу:
Напомним, что в Николаеве точки выдачи воды оснастят генераторами, чтобы работали насосы и не вода не замерзала.