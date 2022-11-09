В Николаеве на водопроводной сети произошла авария, из-за чего часть улиц в центре города осталась без воды.

Об этом сообщили в «Николаевводоканале».

Отмечается, что ориентировочно к 18:00 прекращено водоснабжение в дома, расположенные по:

улице Лягина от улицы Спасской до улицы Адмиральской;

улице Адмиральская от улицы Лягина до улицы Артиллерийской;

улице Артиллерийская от Адмиральской до улицы Спасская;

улице Спасская от Артиллерийской улицы до улицы Лягина.

Кроме того, работники ЖЭКа проводят ремонт внутридомовых сетей, а потому прекращена подача воды по адресу:

улица Николаевская от 24 до 30 дома (парная сторона).

Напомним, что в Николаеве точки выдачи воды оснастят генераторами, чтобы работали насосы и не вода не замерзала.