В Николаеве точки выдачи воды оснастят генераторами, чтобы работали насосы и не вода не замерзала.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким во время брифинга в медиацентре «Украина – Укринформ».

—У нас есть 100 точек выдачи воды. Планируем маленькие дизельные генераторы поставить, чтобы вода не замерзала, и там работали насосы. Все будет хорошо, – сказал он.

Напомним, что в Николаеве заработали три новых точки выдачи очищенной воды на базе областного коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго».