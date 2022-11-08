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В Николаеве точки выдачи воды оснастят генераторами, чтобы работали насосы и не вода не замерзала.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким во время брифинга в медиацентре «Украина – Укринформ».
—У нас есть 100 точек выдачи воды. Планируем маленькие дизельные генераторы поставить, чтобы вода не замерзала, и там работали насосы. Все будет хорошо, – сказал он.
Напомним, что в Николаеве заработали три новых точки выдачи очищенной воды на базе областного коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго».
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В Николаеве точки выдачи воды оснастят генераторами, чтобы работали насосы и не вода не замерзала.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким во время брифинга в медиацентре «Украина – Укринформ».
—У нас есть 100 точек выдачи воды. Планируем маленькие дизельные генераторы поставить, чтобы вода не замерзала, и там работали насосы. Все будет хорошо, – сказал он.
Напомним, что в Николаеве заработали три новых точки выдачи очищенной воды на базе областного коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго».