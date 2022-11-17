По состоянию на сегодняшний день, 17 ноября, в Николаеве запущены все 95 котельных. Все потребители ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» уже с теплом. Специалисты предприятия оперативно реагируют на аварийные вызовы.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

— Также с теплом часть абонентов ЧАО «Николаевская ТЭЦ». Из-за аварии на второй магистрали теплосети, около недели без тепла находились дома в районе ПТЗ. Буквально сегодня ночью тепловики завершили ремонтные работы. Аварийный участок уже заполнен водой, поэтому после обеда специалисты повысят давление в сетях, нормализуют полноценный температурный режим и запустят тепло в дома, - отметил Александр Сенкевич.

Мэр особо подчеркнул, если в вашем доме нет отопления, необходимо обратиться к балансодержателям (ЖЭК, управляющая компания, ОСМД), ведь подключение и наладка систем теплопотребления — их зона ответственности.

Контакты аварийно-диспетчерской службы ОКП «Николаевоблтеплоэнерго»:

(0512) 44 25 77

+380958221166 (круглосуточно)

Контакты аварийно-диспетчерской службы ЧАО «Николаевская ТЭЦ»:

+380675179645 (круглосуточно)

Напомним, в Николаеве продолжают обустройство пунктов временного пребывания на случай отключения света и теплоснабжения в результате российских обстрелов.