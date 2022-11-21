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Николаевский окружной административный суд обязал частное предприятие привести в порядок противорадиационное укрытие в Очакове.

Об этом сообщает Николаевская окружная прокуратура, подавшая иск в интересах государства в лице Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Отмечается, что во время инспекции выяснилось, что одно из убежищ в городе Очакове, рассчитанное на укрытие около 200 граждан, находится в ненадлежащем состоянии, исключающем возможность его эксплуатации по назначению, однако владелец помещения мер к его ремонту не принимает.

«Учитывая актуальность сохранения фонда защитных сооружений, учитывая продолжающееся военное положение в Украине в результате российской агрессии и ведения активных боевых действий на территории области, в том числе города Очакова, а также неполноту мер, предпринятых уполномоченными органами власти на этом направлении, прокурор обратился к суда с соответствующим иском», - отмечают в прокуратуре.

В настоящее время в производстве Николаевского окружного административного суда находится 3 аналогичных дела по искам Николаевской окружной прокуратуры. Работа на указанном направлении продолжается.

Напомним, в конце августа стало известно, что в микрорайонах Николаева, которые чаще всего подвергаются вражеским обстрелам, планируют установить остановки-укрытия по примеру Харькова.

Сообщалось, что временные укрытия на средства городского бюджета установят на 34 остановках в Николаеве. Список адресов по ссылке.

Укрытия, которые планируют в скором времени установить на остановках в Николаеве, будут больше и крепче того, которое смонтировали в Корабельном районе, рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

Напомним, в Корабельном районе Николаева у остановки общественного транспорта 22 сентября установили железобетонное укрытие. Это подарок городу от одесского бизнесмена Анатолия Редера.

В результате удара по этой остановке 29 июля погибли восемь человек, еще более десяти получили ранения разной степени тяжести.

Также сообщалось, что николаевские художники Дмитрий Слепуха и Алена Мартынова начали разрисовывать недавно установленное укрытие в одном из районов города.