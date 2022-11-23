В Николаевской ОВА снова объявили вознаграждение в 100 долларов за информацию о каждом из фактов враждебных корректировщиков огня.

Об этом сообщает пресс- служба Николаевской облгосадминистрации.

«Помоги сохранить Николаевщину от обстрелов. Предоставьте сведения на лиц, которые, по вашему мнению, корректируют огонь оккупанта, военных РФ и помогают им», — говорится в сообщении.

Об обнаруженных фактах необходимо сообщать на почту: 100otkima@gmail. com, подавая следующие сведения:

Инициалы лица, сдающего оккупанту места нахождения украинских военных или корректирующего огонь врага (инициалы, номер мобильного телефона, адрес проживания, геолокация места нахождения или другие имеющиеся сведения, которые помогут установить личность).

Подробное описание события или фактов при наличии фото и видео доказательства или факты в электронном виде, указывающие на то, что лицо помогает военным РФ.

Инициалы заявителя, контактный номер для дальнейшей связи и уточнения обстоятельств.

После подробной проверки и подтверждения предоставленной информации можно будет получить вознаграждение в размере 100 долларов.

Напомним, еще летом Виталий Ким предложил горожанам, которые выдадут корректировщиков по 100 долларов. Позже он сообщил, что николаевцы отказываются брать предложенные им деньги, передавая информацию просто так.