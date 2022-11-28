Во Дворце Казимиров Варшавского университета состоялась торжественная церемония вручения Награды имени Ивана Выговского. Одной из лауреаток стала доктор исторических наук Черноморского национального университета (ЧНУ) имени Петра Могилы Ольга Морозова.

Об этом сообщает Общественное.

Ольга Морозова является директором Украинско-Польского научно-исследовательского института в ЧНУ. Написала более 100 научных статей по истории Украины, украинско-польских отношений. Статьи печатались в международных научных журналах Украины, Польши, Чехии, Словакии, Молдовы, Румынии.

– Для меня это большая честь. Искренне благодарна, что мою многолетнюю деятельность в пользу европеизации Украины и развития украино-польских отношений так высоко оценили. Это свидетельствует о том, что эта работа необходима и важна, — сказала Ольга Морозова во время получения награды.

В Николаеве украинско-польский научно-исследовательский институт организовал научные симпозиумы, круглые столы, конференции на тему европейской интеграции Украины, украинско-польских отношений.

— Это способствовало ускорению европеизации как Николаевщины, в частности, так и всей Украины в целом. В рамках этого сотрудничества я рассказывал студентам из Николаева об истории европейской интеграции и пути Польши в ЕС, – рассказал профессор Университета имени Адама Мицкевича в Познани Марек Миколайчик.

Полномасштабная российская агрессия не прервала сотрудничество Ольги Морозовой с польскими коллегами.

— После вынужденного переезда из Николаева в Польшу Ольга Морозова является активной представительницей польского научного сообщества. Участвует во многих европейских проектах, - сказал Марек Миколайчик.

Награда имени Ивана Выговского основана в 2014 году Центром восточноевропейских студий Варшавского университета и польскими университетами — Варшавским, Ягеллонским, Вроцлавским, Университетом Адама Мицкевича в Познани и четырьмя университетами, расположенными вдоль восточной границы Польши.

Наградой отмечают достижения граждан Украины, деятельность которых способствует развитию науки, культуры, развитию гражданского общества, отстаиванию демократических ценностей и европейского вектора развития Украины.

Лауреаты получают возможность пройти годовую научную стажировку, посещая шесть польских университетов, где могут проводить лекции по темам, связанным с историей или современностью Украины и региона, польско-украинскими отношениями, а также заниматься собственной архивной и исследовательской работой.