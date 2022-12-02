На освобожденных от оккупантов территориях Николаевской области продолжают восстанавливать дороги. Сейчас дорожные работники обустраивают три участка автомобильной дороги Р-81 Казанка - Снигиревка - P-47.

Об этом сообщает пресс- служба Николаевской ОВА.

На участке дороги от пгт Березнеговатое до Снигиревки устраивают покрытие из щебеночно-песчаной смеси. В селе Пришиб работы уже завершены.

Также между Снигиревкой и селом Баратовка продолжаются подготовительные работы по устройству временной объездной дороги возле разрушенного моста.

На отрезке пути близ Березнеговатого тоже восстанавливают проезд возле разрушенного моста. На объекте уже произведен монтаж водопропускной трубы и насыпь земляного полотна. В настоящее время работники прокладывают дорожное покрытие и устанавливают дорожные знаки.

Кроме того, Служба автомобильных дорог в Николаевской области возобновила работы по реконструкции Троицкого моста.

Пока там устраивают основу дорожной одежды, переходные плиты и водоотводные лотки.

Отмечается, что трасса Н-24 Благовещенское – Николаев – стратегически важная транспортная артерия Николаевщины, пересекающая крупнейшие города области.

Ранее сообщалось, что «Укравтодор» занимается восстановлением разрушенных россиянами мостов через реку Ингулец на Снигиревщине, а гуманитарную помощь в некоторые населенные пункты пока переправляют на лодках.

Ранее сообщалось, в селе Заградовка Херсонской области починили мост через реку Ингулец, соединяющий регион с соседним.

Напомним, в Херсонской области было разрушено по меньшей мере 11 мостов и переправ. По сообщению местных жителей и военных, мосты взорвали сами оккупанты для замедления продвижения ВСУ.

Также известно, что на освобожденных территориях Николаевской области обустроили три переправы через Ингулец как временную замену взорвавшим россияне мостам, убегая от ВСУ.