Во вторник, 6 января, Украина вернула домой тела 49 погибших военнослужащих.

Об этом Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщает в Фейсбуке.

— Офис уполномоченного по пропавшим без вести совместно с силовыми структурами продолжает возвращать домой погибших защитников. Сегодня состоялась очередная передача тел героев – в Украину вернули 49 погибших, говорится в сообщении.

Уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко заявил, что совместно с силовыми структурами Офис уполномоченного делает все возможное, чтобы вернуть как можно больше тел.

По его словам, постоянно продолжаются работы по отработке локаций, где предположительно находятся погибшие бойцы.

— Благодарю каждого, кто приобщается к этим сверхсложным процессам, ведь для родных наших защитников достойно попрощаться с ними – дело чести!, – заметил Котенко.

С момента назначения уполномоченному из пропавших без вести удалось вернуть домой тела 827 защитников, отдавших свою жизнь за независимость Украины.

В Минреинтеграции напомнили, что работает горячая линия по пропавшим без вести вопросам: 0 800 339 247.

Также о пропавших без вести можно сообщить лично уполномоченному по телефону: (099) 792-01-26.