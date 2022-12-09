Служба безопасности Украины сообщила о подозрении ректору Почаевской духовной семинарии УПЦ МП, осуществлявшему антиукраинскую деятельность.

Об этом сообщает СБУ.

Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины руководителя Почаевской духовной семинарии в антиукраинской деятельности, говорится в сообщении.

Архиепископ распространял через соцсети сообщения, которыми унижал национальную честь и достоинство украинцев. Также своими действиями он способствовал разжиганию религиозной вражды и ненависти.

Чтобы разгонять деструктивный контент, ректор использовал анонимный профиль в Фейсбуке, а для подготовки своих публикаций пользовался нарративами российских пропагандистов.

Во время обысков по месту жительства фигуранта и в помещениях семинарии правоохранители обнаружили литературу, которая повторяла тезисы кремля по поводу внутренней ситуации в Украине.

Архиепископу сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

Как отметили в спецслужбе, в своей деятельности СБУ придерживается принципа беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины.

Мероприятия по разоблачению правонарушений проводились сотрудниками СБУ Тернопольской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Кременецкой окружной прокуратуры.

Напомним, что в Житомирской области СБУ начала меры безопасности в двух монастырях и ските УПЦ МП.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО по УПЦ (МП). Теперь Кабмин должен в течение двух месяцев внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который исключит возможность деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций.