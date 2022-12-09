В Николаеве до утра 10 декабря вода будет подаваться с низким давлением, а возможно вообще будет отсутствовать.

Об этом сообщили на КП «Николаевводоканал»

Низкое давление воды будет ориентировочно до 11:00.

— Все производственные подразделения нашего предприятия работают только благодаря электроэнергии. Это значит, что как и в ваших домах, на всех насосных станциях и очистных сооружениях по несколько раз в день отсутствует электроснабжение, — объяснили на водоканале.

Отмечается, что специалисты будут до утра восстанавливать запас воды в резервуарах и начнут подачу воды в дома с достаточным давлением.

Напомним, что в Николаеве точки выдачи воды оснастят генераторами, чтобы работали насосы и не вода не замерзала.