Главное управление ГСЧС в Николаевской области провело творческий конкурс елочных игрушек и опеределило победителя.
Им стал Вячеслав Бондаренко из Нового Буга, который креативно и с юмором подошел к созданию новогодней игрушки на елку, сообщается на странице ведомства в Facebook.
Также к конкурсу присоединились взрослые и дети из разных уголков Николаева, где изобразили свое видение елочных украшений.
Спасатели поблагодарили всех за участие, а победитель конкурса получит календарь «Герои без оружия» от сотрудников управления.
Напомним, жителей частных домов, возвращающихся в Николаев после эвакуации, просят обращаться в полицию и ГСЧС, чтобы обследовать дома на наличие неразорванных боеприпасов.
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Главное управление ГСЧС в Николаевской области провело творческий конкурс елочных игрушек и опеределило победителя.
Им стал Вячеслав Бондаренко из Нового Буга, который креативно и с юмором подошел к созданию новогодней игрушки на елку, сообщается на странице ведомства в Facebook.
Также к конкурсу присоединились взрослые и дети из разных уголков Николаева, где изобразили свое видение елочных украшений.
Спасатели поблагодарили всех за участие, а победитель конкурса получит календарь «Герои без оружия» от сотрудников управления.
Напомним, жителей частных домов, возвращающихся в Николаев после эвакуации, просят обращаться в полицию и ГСЧС, чтобы обследовать дома на наличие неразорванных боеприпасов.