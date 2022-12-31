Главное управление ГСЧС в Николаевской области провело творческий конкурс елочных игрушек и опеределило победителя.

Им стал Вячеслав Бондаренко из Нового Буга, который креативно и с юмором подошел к созданию новогодней игрушки на елку, сообщается на странице ведомства в Facebook.

Также к конкурсу присоединились взрослые и дети из разных уголков Николаева, где изобразили свое видение елочных украшений.

Спасатели поблагодарили всех за участие, а победитель конкурса получит календарь «Герои без оружия» от сотрудников управления.