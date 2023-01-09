Благотворительный фонд «Светлые дела» поздравил первого именинника с Днем рождения по программе «Дети Героев».

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

Она рассказала, что именинника зовут Макарк и ему исполнилось два года. Его отец защищает Украину в рядах ВСУ.

— Команда фонда «Светлые дела» сделала все, чтобы обрадовать мальчика. Макарчик хотел, чтобы его поздравил военный – так и случилось! А мы уже готовимся к новым поздравлениям, потому что заявок поступает немало, – сообщила Анна Замазеева.

Она также напомнила, что в рамках программы Детки героев дети украинских защитников могут получить праздничные подарки на собственный день рождения.

— Если вы защищаете наше государство и не можете лично поздравить своего малыша – звоните по номеру 0800 500 320 и команда «Светлых дел» поможет вам. Каждое поздравление будет индивидуальным и неповторимым – мы подготовим подарок с учетом пола, возраста и, конечно, пожеланий вашего сына или дочери. Программа действует жителям Николаевской области. Каждый ребенок получит настоящий праздник! – добавила она.

Напомним, благотворительный фонд «Светлые дела» подарил детям Первомайщины стильную одежду LC Waikiki.