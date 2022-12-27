Благотворительный фонд «Светлые дела» подарил детям Первомайщины стильную одежду LC Waikiki.

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

— Во время визита в Первомайщину познакомилась с творческими детьми. Они участвовали в конкурсе рисунков. Пламя, ракеты и оружие – главные в композиции почти каждого произведения. Детям, к сожалению, пришлось узнать, что такое война, – пишет Анна Замазеева.

По словам председателя облсовета, во время общения с детьми у него возникла идея собрать для них одежду бренда LC Waikiki.

— Пообщалась с девушками, многие в будущем мечтают быть дизайнерами и художниками – очень творческие личности! Предложила руководству школ обратиться к нашим волонтерам «Светлые дела», чтобы они собрали ребятам крутую одежду LC Waikiki от наших благотворителей, – рассказывает она.

Она добавила, что сейчас вся необходимая информация о размерах находится уже у волонтеров «Светлых дел», поэтому вскоре дети получат обещанные подарки.

— Дети должны иметь мечты, новогоднее настроение и верить в чудеса, несмотря на все, что сейчас происходит в стране из-за вторжения России. Сегодня отдел образования Каменостовской общины уже передал команде благотворительного фонда «Светлые дела» всю необходимую информацию по размерам, и наши волонтеры, как помощники Миколайчика, уже начали собирать эти подарки. Малыш же пообещал мне, что они всегда будут следовать своим мечтам и никогда не будут опускать руки! Мы победим, и мирная жизнь снова вернется на каждый детский рисунок! – добавила Анна Замазеева.

Напомним, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила, что начинает работу Офис восстановления Николаевщины. Офис разрабатывает стратегию восстановления региона и работает в сотрудничестве с представителями Королевства Дании, с которыми ранее была достигнута договоренность о помощи восстановления Николаевщины.