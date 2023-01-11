В освобожденном Херсоне к централизованному теплоснабжению подключено 84% потребителей.

Об этом на брифинге сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, пишет УП.

Он также добавил, что водоснабжение уже восстановлено почти во всем городе, однако в области ситуация более сложная.

— По состоянию на сегодняшний день (10 января, – прим.) только 25% населенных пунктов (области, – прим.) с водой, – сообщил он.

Напомним, Херсон получил 50 миллионов гривен, выделенные столицей на восстановление и жизнеобеспечение освобожденного от российских оккупантов города.