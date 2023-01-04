Херсон получил 50 миллионов гривен, выделенных столицей на восстановление и жизнеобеспечение освобожденного от российских оккупантов города.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, говорится на городском портале Киева.

— Херсон получил средства — 50 миллионов гривен, чтобы обеспечить возможность жизненно необходимых услуг жителям. Также городу необходимы деньги на восстановление больниц, инфраструктуры всего того, что мы не можем передать как техническую или гуманитарную помощь, но без чего восстановить жизнь в Херсоне невозможно, подчеркнул Виталий Кличко.

Отмечается, что ранее средства от Киева были направлены наиболее пострадавшим общинам Киевской агломерации, которые стали на пути прорывавшихся в Киев захватчиков. В Киевской области финансовую помощь из бюджета столицы получили десять общин.

Следующим решением Киев помог пяти общинам Черниговской области.

По обращению Военной администрации Херсона было принято решение помочь городу, который с первых дней полномасштабного вторжения оказался в оккупации, мэр которого был похищен агрессором и находится в плену.

В целом, Киев предоставил прямую финансовую помощь 16 общинам на общую сумму 410 миллионов гривен.

Напомним, украинские военные действительно установили флаг на Большом Потемкинском острове вблизи Херсона, но говорить о его увольнении еще рано.