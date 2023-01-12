В Николаев и область вернулись около 100 тысяч человек, которым пришлось уехать в связи с полномасштабным вторжением России.

Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона 12 января.

— С 11 ноября по настоящее время 50-70 тысяч человек вернулись в Николаев, и еще примерно 50 тысяч вернулись в Николаевскую область, — сообщил он, добавив, что в городе даже наблюдались пробки на дорогах.

Напомним, жителей частных домов, которые возвращаются в Николаев после эвакуации, просят обращаться в полицию и ГСЧС , чтобы обследовать дома на наличие неразорванных боеприпасов.