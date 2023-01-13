Благотворительный фонд «Каритас Украина» помогает пострадавшим от боевых действий жителям Николаевской области.

Об этом в эфире телеканала «НИС-ТВ» рассказал project-менеджер «Каритас Украина» Василий Микула.

Он рассказал, что «Каритас» — это гуманитарная организация, работающая более чем в 200 странах мира. Свою деятельность в Украине организация начала в 1996 году, почувствовав потребность страны в помощи.

Василий Микула рассказывает, что кроется под названием «Каритас» и какие задачи имеет организация.

— «Caritas» переводится с латыни как любовь и милосердие. Знаете, один из слоганов Каритаса Украины собственно, что когда ты берешь — ты наполняешь руку, когда ты даешь — ты наполняешь сердце... Наша миссия — не только дать продуктовый набор, не только дать гигиенический набор, не только отстроить, а дать людям то, что они больше всего нуждаются, — комментирует Василий Микула.

С началом российского вторжения в Украину в 2014 году организация училась контактировать с ВПЛ и помогать людям в состоянии войны. Разрабатывались соответствующие проекты и планы поддержки населения во время военного положения, поэтому в начале полномасштабной войны Каритас были готовы и знали как обеспечить наиболее необходимым пострадавшее население.

Василий Микула прокомментировал, как именно планирует помогать николаевцам:

— Одной из задач, которые я веду в Каритас Украины, является проект «Тепло для зимы». В рамках этого проекта у нас есть 4 региона с которым я работаю: это Кривой Рог, Запорожье, Харьков и Николаев. Собственно, целью этого проекта является обеспечить людей, чтобы могли перезимовать. То есть проект ориентирован на денежную помощь, где мы помогаем людям, как экстренными деньгами: такая помощь оказывается тем людям, которые живут в 30 километровой зоне до боевых действий, так и стабилизационными средствами людям, которые живут немного дальше боевых действий. Также мы помогаем людям отремонтировать свое жилье, которое пострадало в результате боевых действий, — рассказал Василий Микула.

Поскольку город Николаев и область получили многочисленные повреждения из-за активных обстрелов, а часть населенных пунктов почти полностью разрушены, людям необходима помощь в решении жилищного вопроса.

Василий Микула отметил, что благотворительный фонд одним из первых начинает работу на освобожденных территориях. Сейчас «Каритас Украина» уже работает в Херсоне.

— Каритас одним из первых заходил на вновь освободившиеся территории. Сейчас мои коллеги уже в Херсоне и приступают к работе там. Относительно новых прилетов здесь наше сотрудничество с государством и с обращениями людей. Главное, чтобы люди обращались, что такая потребность в таком городе и, оно предусмотрено нашим проектом — мы уезжаем, — рассказал Василий Микула.

Отвечая на вопросы ведущего, представитель «Каритас Украина» сообщил, что обратиться в фонд помощи можно на горячую линию Каритас Украины по номеру 0800 33 67 34 или писать в фейсбук Каритас Николаев УГКЦ.