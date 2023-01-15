Городские власти Вознесенска призвали жителей города не выбрасывать после новогодних праздников елки и сосны на свалку, а передать их для переработки.
Об этом говорится в сообщении городских властей.
— КП «Тепло-сервис» собирают елки и сосны для измельчения, превращая в треску. Полученный материал коммунальщики затем применят в виде брикетов для сжигания в твердотопливных котлах на коммунальных предприятиях, говорится в сообщении.
Прием деревьев производится по адресу: ул. Центральная 20, по будням с 8.00-17.00.
Напомним, в Вознесенске Николаевской области планируют переименовать пять улиц, одну из них хотят назвать в честь 28-й механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода, участвовавших в освобождении города от российских войск в начале марта 2022 года.
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Городские власти Вознесенска призвали жителей города не выбрасывать после новогодних праздников елки и сосны на свалку, а передать их для переработки.
Об этом говорится в сообщении городских властей.
— КП «Тепло-сервис» собирают елки и сосны для измельчения, превращая в треску. Полученный материал коммунальщики затем применят в виде брикетов для сжигания в твердотопливных котлах на коммунальных предприятиях, говорится в сообщении.
Прием деревьев производится по адресу: ул. Центральная 20, по будням с 8.00-17.00.
Напомним, в Вознесенске Николаевской области планируют переименовать пять улиц, одну из них хотят назвать в честь 28-й механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода, участвовавших в освобождении города от российских войск в начале марта 2022 года.