Городские власти Вознесенска призвали жителей города не выбрасывать после новогодних праздников елки и сосны на свалку, а передать их для переработки.

Об этом говорится в сообщении городских властей.

— КП «Тепло-сервис» собирают елки и сосны для измельчения, превращая в треску. Полученный материал коммунальщики затем применят в виде брикетов для сжигания в твердотопливных котлах на коммунальных предприятиях, говорится в сообщении.

Прием деревьев производится по адресу: ул. Центральная 20, по будням с 8.00-17.00.

Напомним, в Вознесенске Николаевской области планируют переименовать пять улиц, одну из них хотят назвать в честь 28-й механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода, участвовавших в освобождении города от российских войск в начале марта 2022 года.