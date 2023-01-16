У украинских военных пока нет возможности установить жесткий контроль над Кинбурнской косой в Николаевской области. В то же время враг не может постоянно находиться на этом участке, он не чувствует стабильности.

Об этом рассказала начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

— Существует информационное затишье во время военной операции. В настоящее время она (операция – ред.) продолжается. Враг не чувствует стабильности. Если хорошо знать географию Кинбурнской косы, то песчаный намыв не дает ощущения стабильности под ногами, поскольку это постоянно движущаяся земля, и, в частности, с помощью нашей контрбатарейной борьбы с присутствием врага на этом участке суши, такой эффект им создается, — сообщила она.

По словам Гуменюк, российские оккупанты не могут находиться постоянно на территории Кинбурнской косы. Вместе с тем, используя свое сообщение по суше с левобережьем, они прибывают туда и наносят огненное поражение по противоположному берегу. Оккупанты пытаются установить контроль, в том числе над морскими транспортными путями, чтобы не дать Николаевской области развиваться экономически, добавила спикер.

— Потом они снова отступают, потому что наша работа по ним достаточно результативна. Пока нет абсолютной возможности установить жесткий контроль и не допускать врага туда, но мы продолжаем работать, — подытожила она.

Ранее сообщалось, что власти Николаевщины нет доступа к Кинбурнской косе, чтобы оказывать местным жителям гуманитарную помощь.