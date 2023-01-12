У властей Николаевщины нет доступа к Кинбурнской косе, чтобы предоставить местным жителям гуманитарную помощь.

Об этом сказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким на брифинге в Медиацентре «Украина – Укринформ».

— Люди на Кинбурнской косе живут плохо, у нас к ним нет доступа, чтобы оказывать гуманитарную помощь. Но я знаю, что они сделали запасы пищи и воды и могут передвигаться по оккупированной территории, – прокомментировал ситуацию на косе Виталий Ким.

По последней информации Сил обороны юга, Кинбурнская коса больше находится под контролем оккупантов. Что касается херсонских островов, то постоянного контроля одной из сторон над ними нет.

Ранее в оперативном командовании «Юг» сообщали, что ни одна из сторон не имеет абсолютного контроля над Кинбурнской косой и островами вблизи Херсона. Боевая работа продолжается.

Также военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, что на Кинбурнской косе у оккупантов сложилась «суицидальная патовая ситуация». Он прогнозирует, что вскоре там может произойти еще один «жест доброй воли» россиян.

Как известно, в Николаевской области остаются оккупированными всего три населенных пункта , которые находятся на территории Кинбурнской косы. В настоящее время Силы обороны Украины продолжают боевую работу по освобождению этой территории, военная операция проводится в режиме тишины.

Недавно глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что увольнение Кинбурнской косы – это вопрос времени, «еще и не очень большого». Это также подтвердила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

В настоящее время Вооруженные силы продолжают наносить огненное поражение по оккупантам на полуострове. В частности, украинские защитники поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и техники россиян Кинбурнской косе.

Напомним, что российские оккупанты продолжают обстреливать и минировать заповедную территорию Кинбурнского полуострова. Почти ежедневно на минах там взрываются дикие животные, есть случаи человеческих жертв. Об этом говорится в статье «НикВести» «На грани уничтожения: Как заповедная Кинбурнская коса страдает от действий оккупантов».