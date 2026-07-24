 Російські атаки на судна в Чорному морі можуть призвести до глобального подорожчання продуктів, — Сибіга

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Головна Новини Інциденти 20:29, 24 липня, 2026

Російські атаки на судна в Чорному морі можуть призвести до глобального подорожчання продуктів, — Сибіга

РФ атакувала іноземне судно з зерном. Фото: ВМС ЗСУРФ атакувала іноземне судно з зерном. Фото: ВМС ЗСУ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що російські атаки на цивільні судна в Чорному морі становлять загрозу для світової продовольчої безпеки та можуть призвести до суттєвого зростання цін.

Про це він повідомив у соцмережах.

За словами міністра, наслідки таких атак найбільше відчують країни Африки, Азії, Близького Сходу та Латинської Америки.

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«Нам потрібна глобальна солідарність і рішучі заяви країн цих регіонів, щоб звернутися до путіна та вимагати негайного припинення атак на свободу судноплавства в Чорному морі», — наголосив Андрій Сибіга.

Він також заявив, що зараз Росія використовує Чорне море та продовольчу безпеку так само, як Іран використовував Ормузьку протоку.

Міністр закликав міжнародну спільноту не залишатися осторонь і вжити заходів, щоб не допустити використання продовольства та голоду як інструментів війни.

Слід зазначити, що Україна звернулася із запитом про скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН на 27 липня через російські атаки на цивільні судна в Чорному морі.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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