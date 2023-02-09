В состав Николаевского отдельного стрелкового батальона уже подали заявки около 90 желающих из 600 запланированных мест.

Об этом во время брифинга в четверг, 9 февраля, рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает корреспондент НикВести.

Он отметил, что в настоящее время есть информация по количеству поданных заявлений от жителей Николаевщины только через ЦНАП, по онлайн-заявкам на storm.mvs.gov.uaданных пока нет. Также глава ОВА сообщил, что в рамках проекта «Гвардия наступления» в бригади патрульной полиции и пограничников прошли отбор от 17 до 40 человек.

— От двух третей до половины людей не принимают, не подходят по возрасту или по физическому состоянию. Люди действительно хотят, но это штурмовые бригады и приоритет отдается физически здоровым и мотивированным. Мотивация – это главный приоритет, что люди готовы выполнять служебные задачи и отвоевывать государство, – добавил Виталий Ким.

Также он отметил, что нет ничего непонятного в том, почему именно МВД формирует такие штурмовые отряды, ведь там работают люди с опытом и необходимыми навыками.

– Гвардия наступления – это будут герои. Сейчас страна готовится отвоевать все свои территории, поэтому это люди, которые будут работать в наступлении и принимать участие в штурмовых действиях, — добавил он.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал николаевцев не путать добровольный призыв в штурмовые бригады с обязательным призывом военнообязанных.

Напомним, что в Николаевской области было принято решение создать восемь штурмовых бригад Гвардии наступления. За несколько дней в Гвардию наступления записалось более 20 тысяч добровольцев по всей Украине. Среди них – 600 девушек.