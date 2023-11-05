У Миколаєві, напередодні професійного свята соціальних працівників відзначили їх роботу, вручивши подяки та грамоти.

Про це повідомляє пресслужба міської ради.

Заступник мера Анатолій Петров зауважив, що соціальна сфера є найбільшою у Миколаєві, в ній працює понад 500 осіб. Але і людей, якими вони опікуються, багато. Наразі у місті лише внутрішньо переміщених осіб зареєстровано 45 тисяч.

Раніше повідомлялося, що до Дня захисників та захисниць нагородили миколаївців та військових, які брали участь в обороні міста на початку повномасштабної війни. За відвагу, відданість та незламну волю понад 70 людей отримали відзнаку «За оборону Миколаєва».