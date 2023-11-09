На підприємстві «Миколаївобленерго» розраховують отримати нову спеціалізовану техніку на заміну тій, що була знищена за час повномасштабної війни.

Про це в інтерв'ю «НикВести» повідомив виконуючий обовʼязки директора «Миколаївобленерго» Вадим Данилків.

— Рівень допомоги від європейських країн величезний. Нам частково допомагали, звичайно, й інші: Македонія, Грузія, Японія. На сьогодні вони приглядаються до наших обʼєктів. Наприклад, японське агентство допомоги JICA також розглядає ідею надати нам спецтехніку. З цим мало хто має бажання допомагати. Одну вишку ми отримали від USAID. Техніка у нас просто знищена і бригадам немає на чому працювати. Це величезна проблема й тут нам не дуже охоче допомагають. Я сподіваюсь, що наступного року нам вдасться поновити велику кількість спецтехніки, й отримати нову, — сказав Вадим Данилків.

Нагадаємо, в Україні зараз достатньо для забезпечення потреб громадян електроенергії, що виробляється електростанціями в країні. Чутки в соцмережах про нібито застосування графіків відключень світла — неправдиві.

Водночас, підприємство «Миколаївобленерго» оновило графіки можливих відключень світла в області цієї зими та додало по три підчерги до кожної з трьох основних черг.

Також виконуючий обов'язки директора «Миколаївобленерго» Вадим Данилків повідомив, що підприємство підготувалося до можливих російських атак, тому очікувати на тотальний блекаут жителям області — не варто. Проте дещо важче може бути ситуація в Очакові та Куцурубській громаді.

Загалом відновлення пошкоджених обстрілами електричних мереж Миколаївської області, за попередніми даними, коштуватиме 12 мільярдів гривень.