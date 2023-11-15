Підрядна організація, яка займається ремонту дороги по проспекту Богоявленському у Корабельному районі Миколаєва, вже вчетверте прострочила термін виконання робіт.

Про це у коментарі «НикВести» повідомив заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства Ігор Набатов.

— У нас три ділянки. Перша — з в'їзду у місто і до вулиці Новобудівної. Там повністю улаштовано асфальтне покриття, наразі підрядна організація займається технічною смугою. Там необхідно довиставляти борти і технічна смуга у вигляді плитки. Друга ділянка — до мосту через річку Вітовка. Ця ділянка повністю завершена: і технічна смуга, і покриття, і борти. Третя ділянка — від вулиці 295 строкової дивізії до Широкобальского мосту. Підрядна організація вже завершує улаштування бортів і після цього вже зможе приступити до улаштування асфальтного бетонного покриття. Для того, щоб це робити потрібні і погодні умови, і завершити повʼязані з бортами питання, — повідомив Ігор Набатов.

Підрядник, згідно додатковій угоді, повинен був завершити ремонт дороги до 15 листопада. Однак оскільки роботи не завершено, Департамент ЖКГ збирається укласти нову додаткову угоду.

— По другій ділянці, скоріш за все, ні — вона завершена. По другій ділянці ні, тому що вона фактично завершена. А ось по третій ділянці, напевно, буде додаткова угода. Тому що й погодні умови останнім часом трохи вибили підрядну організацію з графіку, — сказав Ігор Набатов.

Водночас, додав він, Департамент ЖКГ має зауваження до підрядної організації щодо якості виконання деяких робіт. Якщо їх не буде усунено у встановлений час, на підрядника планують накласти штраф.

— Знаєте, ми по побачимо це після виконання усіх умов договору. Тому що якщо ми кажемо про другу та першу ділянку, то департамент має питання до підрядної організації в частині улаштування бортів. Тому що не усі борти були встановлені відповідно до вимог містобудівного законодавства. Є роботи, які не прийняті і надано строк для усунення. Якщо це не буде зроблено, то це підстава для накладення штрафних санкцій. Тому подивимось, як підрядник себе поведе, — пояснив Ігор Набатов.

Раніше «НикВести» повідомляли, що договір на поточний ремонт дороги на суму 112 мільйонів 920 тисяч гривень по проспекту Богоявленському Департамент житлово-комунального господарства міськради уклав з вінницьким підприємством «Мего ЛТД». Пізніше стало відомо, що підрядна компанія зриває строки виконання робіт. Після чого в «антикорупційному» департаменті міськради пригрозили підряднику штрафом.

Ця фірма активно працювала на Херсонщині. Згодом видання «Наші гроші» повідомило, що поліція розслідує зловживання службовим становищем посадовцями Херсонської обладміністрації та ДУ «Місцеві дороги Херсонщини». В ході досудового розслідування було встановлено, що в рамках програми «Велике будівництво», ДУ «Місцеві дороги Херсонщини» уклала низку угод щодо ремонту доріг з ТОВ «Білдгруп» на загальну суму 62,89 мільйона гривень та ТОВ «Мего ЛТД» — на 280,03 мільйона.

Після чого 14 серпня у Департаменті ЖКГ повідомили, що підрядник вже вдруге зриває строки виконання робіт. Так, станом на середину серпня 2023 року ремонт трьох ділянок проспекту Богоявленського було виконано усього на 30-35%.