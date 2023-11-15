Колишню народну депутатку Ірину Фаріон звільнили з посади професорки Львівської політехніки.

Про це повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий.

«Львівська політехніка звільнила Фаріон. Відповідний наказ вже підписано ректором. Студенти були, є і завжди будуть потужним рушієм змін та трансформацій», — написав він.

За словами Оксена Лісового, позиція міністерства незмінна — людям, які не розділяють цінності гідності та не відчувають поваги до воїнів, немає місця в системі освіти.

Нагадаємо, що Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження та вже призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.

«Сподіваюсь, СБУ у межах відкритого кримінального провадження дасть справедливу оцінку висловам та діям вже колишньої викладачки Львівської політехніки, », — написав міністр.

У той час уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, коментуючи скандали, які протягом останніх днів поширювались в медіа навколо мовного питання, наголосив, що такі дискусії є шкідливими. Він повідомив, що за 10 місяців 2023 року на адресу Секретаріату уповноваженого не надійшло жодної скарги щодо порушення Закону про державну мову в Збройних Силах України.