Колишню народну депутатку Ірину Фаріон звільнили з посади професорки Львівської політехніки.
Про це повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий.
«Львівська політехніка звільнила Фаріон. Відповідний наказ вже підписано ректором. Студенти були, є і завжди будуть потужним рушієм змін та трансформацій», — написав він.
За словами Оксена Лісового, позиція міністерства незмінна — людям, які не розділяють цінності гідності та не відчувають поваги до воїнів, немає місця в системі освіти.
Нагадаємо, що Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження та вже призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.
«Сподіваюсь, СБУ у межах відкритого кримінального провадження дасть справедливу оцінку висловам та діям вже колишньої викладачки Львівської політехніки, », — написав міністр.
У той час уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, коментуючи скандали, які протягом останніх днів поширювались в медіа навколо мовного питання, наголосив, що такі дискусії є шкідливими. Він повідомив, що за 10 місяців 2023 року на адресу Секретаріату уповноваженого не надійшло жодної скарги щодо порушення Закону про державну мову в Збройних Силах України.
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Колишню народну депутатку Ірину Фаріон звільнили з посади професорки Львівської політехніки.
Про це повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий.
«Львівська політехніка звільнила Фаріон. Відповідний наказ вже підписано ректором. Студенти були, є і завжди будуть потужним рушієм змін та трансформацій», — написав він.
За словами Оксена Лісового, позиція міністерства незмінна — людям, які не розділяють цінності гідності та не відчувають поваги до воїнів, немає місця в системі освіти.
Нагадаємо, що Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження та вже призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.
«Сподіваюсь, СБУ у межах відкритого кримінального провадження дасть справедливу оцінку висловам та діям вже колишньої викладачки Львівської політехніки, », — написав міністр.
У той час уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, коментуючи скандали, які протягом останніх днів поширювались в медіа навколо мовного питання, наголосив, що такі дискусії є шкідливими. Він повідомив, що за 10 місяців 2023 року на адресу Секретаріату уповноваженого не надійшло жодної скарги щодо порушення Закону про державну мову в Збройних Силах України.