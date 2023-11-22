Словацькі перевізники погодилися тимчасово розблокувати рух вантажівок в пункті пропуску «Вишнє Нємецьке» — «Ужгород».

Про це повідомив речник ДПСУ полковник Андрій Демченко, передає «Українська правда».

Він зазначив, що після перемовин було досягнуто домовленостей про тимчасове зняття блокування руху для вантажівок на напрямку пункту пропуску. Зранку, 22 листопада, на території Словаччини перед пунктом пропуску «Вишнє Нємецке» в напрямку України перебуває близько 350 вантажівок.

Андрій Демченко повідомив, що за минулу добу через пункти пропуску «Ужгород- Вишнє Нємецке» кордон перетнули 250 вантажівок в обидва напрямки, і ці показники є щонайменше на 100 одиниць транспорту менші ніж за попередні дні.

Нагадаємо, що на території Словаччини перевізники заблокували рух вантажівок через пункт пропуску «Вишнє — Нємецке» на кордоні з Україною. Акцію ініціювала та проводить Спілка перевізників Словаччини. Наразі про терміни блокування не повідомляється.