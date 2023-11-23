Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, відповідаючи на питання про те, чи можна вважати українцями тих, кого називають російськомовними, заявив, що такого терміну як «російськомовність» немає.

Про це він сказав в інтерв’ю «Радіо Свободі».

За його словами, російськомовність є маркером, запровадженим ідеологією РФ.

— Ми — громадяни України. І цей маркер (російськомовність — прим.), який був запроваджений російською ідеологією, у тому числі визначається і рішенням Конституційного суду України». Якщо необхідно щось створити краще, то я як уповноважений, звичайно, стою на тому боці. У нас має вийти державна програма сприяння опануванню української мови як державної, — сказав мовний омбудсмен.

Окрім того, Тарас Кремінь підкреслив, що українська мова обов’язкова для військових Збройних сил України і є панівною в усіх сферах суспільного життя, додавши, що він готовий допомогти тим, хто переходить на українську.

— І, незалежно від того, чи це національні спільноти, чи це іноземці, всі повинні володіти українською мовою на території Української держави. Тому що це мова освітнього процесу, освітньої траєкторії, звичайно, життєвого майбутнього, і це свідомий вибір мови незламної нації. Давайте не забувати про те, що боротьба на фронті відбувається і за те, якою мовою ми будемо спілкуватися. І кому, як не військовим, це все прекрасно розуміти, — наголосив Тарас Кремінь.

Варто нагадати, що нещодавно в суспільстві розгорівся скандал через заяву колишньої народної депутатки Ірини Фаріон, яка сказала, що не може назвати українцями російськомовних українських військових, зокрема бійців бригади «Азов». Це викликало обурення серед українських військовослужбовців.

Після чого Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження та призначила низку експертиз щодо її висловлювань і публікацій.

У відповідь на цю заяву мовний омбудсмен відповів, що за 10 місяців 2023 року на адресу Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови не надійшло жодної скарги щодо порушення Закону про державну мову в Збройних Силах України.

Хоча навесні Тарас Кремінь говорив, що не вважає, що громадська діячка та науковиця Ірина Фаріон, відома своїми радикальними висловлюваннями проти російськомовності в Україні, спекулює на цих питаннях.

Пізніше стало відомо, що Ірину Фаріон звільнили з посади професорки Львівської політехніки.