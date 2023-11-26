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Через погодні умови на Миколаївщині повністю закрили рух на 11 ділянках доріг області.

Про заборону повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури.

Заборонено рух для проїзду всіх категорій транспортних засобів на дорогах:

М-13 Кропивницький — Платонове (на м. Кишинів), км 76+416 — км 157+052 (в межах Миколаївської області);

М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ (на м. Таганрог), км 55+510 — км 129+025 (від межі з Одеською областю до м. Миколаєва);

Н-24 Благовіщенське — Миколаїв (через м. Вознесенськ), км 42+476 — км 132+000 (від межі з Кіровоградською областю до м. Вознесенськ);

P-75 КПП «Тимкове» — Балта — Первомайськ — Доманівка — Олександрівка, (в межах Миколаївської області);

Т-15-04 Первомайськ — Новоукраїнка, км 1+441 — км 29+445 (в межах Миколаївської області);

Т-15-06 Миколаїв — Доманівка — Берізки, км 0+000 — км 120+000 (від м. Миколаєва до смт Доманівка);

Т-15-06 Миколаїв — Доманівка — Берізки, км 120+000 — км 173+204 (від смт Доманівка — смт Врадіївка до с. Берізки);

Т-15-07 Миколаїв — Парутине — Очаків — база відпочинку «Чорноморка», км 0+000 — км 115+547 (від м. Миколаєва до м. Очакова);

Т-15-10 /Н-24/ — Арбузинка — Єланець — Нова Одеса, км 0+000 — км 70+000 (від а/д Н-24 — смт Арбузинка — смт Братське до смт Єланець);

Т-15-13 Нечаяне-Очаків, км 0+000 — км 36+950 (від а/д М-14 до м. Очакова);

Т-15-15 Федорівка — Рибаківка — база відпочинку «Лугове», км 0+000 — км 25+121 (від а/д М-14 до с. Рибаківка).

Нагадаємо, через циклон на Миколаївщині знеструмлено понад 60 населених пунктів.