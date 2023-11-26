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Понад добу на Миколаївщині не вщухає штормовий циклон. Станом на 20:00 по області знеструмлено 61 населений пункт.

Про це повідомили в «Миколаївобленерго».

Ще 27 населених пунктів відключені частково.

«Ми робимо все можливе, аби якнайшвидше повернути світло в оселі!», — зазначили на підприємстві.

Загалом в Україні знеструмлені близько 400 населених пунктів у десяти областях, повідомив президент Володимир Зеленський.

В Одеській, Миколаївській, в Кіровоградській, в Черкаській, Київській областях уже розгорнуті та працюють оперативні штаби.

Тим часом поліція Миколаївської області закликає водіїв відмовитись від поїздок

Нині у Первомайському та Вознесенському районах сніг, налипання мокрого снігу, ожеледиця, недостатня видимість, рух на автошляхах ускладнений.

У зв’язку із опадами територіальні наряди груп реагування патрульної поліції обстежують дороги загального користування.

«Закликаємо водіїв утриматися від подорожей за межі населених пунктів, особливо з дітьми. Якщо ж поїздка невідкладна, просимо бути пильними за кермом, не перевищувати швидкість та дотримуватись Правил дорожнього руху», — йдеться у повідомленні.

Якщо ж негода застала вас у дорозі, водіям пропонується перечекати на майданчиках для відстою транспорту поблизу АЗС.

Якщо ж виникла потреба у допомозі — телефонуйте на спецлінію 102.

Нагадаємо, ввечері 25 листопада Миколаїв та область накрив сильний снігопад. На дорогах міста почала працювати техніка комунального підприємства «ЕЛУ Автодоріг».

На дорогах державного значення М-15 Одеса-Рені (на Бухарест) та М-28 Одеса — Южне — /М-14/ (об’їзд Одеси) тимчасово перекрили рух для великовантажних автомобілів. Внаслідок негоди в Одеській області 26 листопада лише за кілька годин стало майже 50 автомобільних аварій.

В Миколаївській області станом на день 26 листопада відновили електропостачання в 10 населених пунктах, що були знеструмлені внаслідок негоди.