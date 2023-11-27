У Києві встановлять головну ялинку країни на Софійській площі.

Таке рішення схвалила 27 листопада Рада оборони столиці, повідомив мер Віталій Кличко.

Однак, він запевнив, що з міського бюджету коштів на встановлення ялинки не витрачатимуть.

«Як і минулого року, ялинку встановлять і прикрасять за рахунок меценатів. Та з дотриманням режиму обмеження використання електроенергії. Відкриття планують 6 грудня», – зазначив він.

Масових заходів, ярмарків та розваг на Софійській площі не буде.

Якщо райдержадміністрації міста плануватимуть якісь святкові заходи в районах, то це буде також не за місцевий кошт.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що ялинка, яку придбали для Миколаєва 5 років тому за 2,8 мільйона гривень «зносилася» та потребувала заміни. Тому минулого року у місті вирішили облаштувати «ялинку незламності» на місці пам’ятника Святому Миколаю, оскільки купувати нове святкове дерево наразі недоречно.

Нагадаємо, у День святого Миколая, 19 грудня 2022 року, містяни прийшли до «ялинки незламних», яку створили у Каштановому сквері на місці пам’ятника покровителю міста, та прикрасили її своїми іграшками.

Перед цим мер Олександр Сєнкевич закликав людей приходити у сквер та прикрашати «ялинку» іграшками з побажаннями. Першу таку іграшку повісив сам міський голова, написавши на ній «Слава ЗСУ!».