Сьогодні, 28 листопада, у трьох мікрорайонах міста Снігурівка на Миколаївщині відбудеться профілактична промивка та дезінфекція водопровідних мереж.

Про це повідомив керівник Снігурівської МВА Іван Кухта.

Про філактичні роботи триватимуть у мікрорайонах «Сім вітрів», «Лісорозплідник» та «Птахофабрика».

Протягом дня, вода з водопровідної мережі у вказаних мікрорайонах матиме специфічний запах.

— Дезінфекція водопровідних мереж потрібна для забезпечення нормативної якості води, яка подається споживачам та надійного функціонування системи водопостачання міста та населених пунктів громади, — вказав Іван Кухта.

Нагадаємо, що стан води в Снігурівці в Миколаївській області після підриву дамби Каховської ГЕС повернувся в показники норм ДСТУ. Наразі централізованим водопостачанням забезпечено все місто.

Як відомо, на світанку 6 червня стало відомо про підрив дамби Каховської ГЕС. За лічені години в зоні підтоплення опинилися села й міста Херсонщини та Миколаївщини. Зокрема, вода пройшла через 13 населених пунктів Снігурівської громади.

Вже 9 червня стало відомо, що вода піднялась на 6 метрів. Для того, аби вона відійшла, знадобилося кілька тижнів.

Після катастрофи Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб забезпечив Снігурівщину таблетками для знезараження води.

Через підвищення рівня води в річці Інгулець в місті Снігурівка підтопило частину свердловин, що призвело до проблем з водопостачанням.

2 листопада фахівці взяли третій забір води також у свердловині Снігурівської громади. Цього разу проби були взяті в місті Снігурівка та в селі Афанасіївка, які були повністю відрізані водою.