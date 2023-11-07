Стан води в Снігурівці в Миколаївській області після підриву дамби Каховської ГЕС повернувся в показники норм ДСТУ. Наразі централізованим водопостачанням забезпечено все місто.

Про це в коментарі кореспонденту «НикВести» розповів керівник Снігурівської МВА Іван Кухта.

Очільник МВА каже, за нормами ДСТУ — вода, що подається є технічною, але придатною до вживання після кип'ятіння. При цьому, в трьох мікрорайонах Снігурівки пробурено 5 свердловин, завдяки чому місцеві жителі забезпечені питною водою.

— Вода повернулась в свої показники. По нормам ДСТУ вона технічна, але її можна вживати після кип'ятіння. Нею можно готувати їжу, немає проблем з цим. Централізоване водозабезпечення почало працювати після того, як показники повернулись в стан до підтоплення. Але разом з тим, ми працювали з благодійними фондами і просили їх, щоб вони нам допомогли в бурінні свердловин. Ми отримали фінансування і мали змогу пробурити 5 свердловин в трьох мікрорайонах і наразі ці мікрорайони від'єднанні від централізованого водопостачання, в них є свої окремі свердловини, і вони забезпечуються таким чином питною водою. По-перше, це якісніша вода, по-друге, ми зможемо з меншими ризиками більше забезпечувати питною водою не дай боже, якщо буде блекаут, — розповів Іван Кухта.

Він також згадав про те, що додатковим викликом було відновлення водопостачання після звільнення міста від російських військ.

— Дуже тяжко було, коли ми повернулись сюди і мали після деокупації забезпечити водою людей. Нам потрібні були дуже потужні генератори, щоб забезпечити весь населений пункт питною водою, тому що централізоване водозабезпечення велике, дуже багато труб, для цього необхідні були енергомісткі генератори, — додав він.

Як відомо, на світанку 6 червня стало відомо про підрив дамби Каховської ГЕС. За лічені години в зоні підтоплення опинилися села й міста Херсонщини та Миколаївщини. Зокрема, вода пройшла через 13 населених пунктів Снігурівської громади.

Вже 9 червня стало відомо, що вода піднялась на 6 метрів. Для того, аби вона відійшла, знадобилося кілька тижнів.

Після катастрофи Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб забезпечив Снігурівщину таблетками для знезараження води.

Через підвищення рівня води в річці Інгулець в місті Снігурівка підтопило частину свердловин, що призвело до проблем з водопостачанням.