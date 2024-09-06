У Миколаєві буде частково змінена схема руху деяких автобусних маршрутів: деталі
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- Анна Гакман
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7:49, 06 вересня, 2024
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У Миколаєві, від сьогоднішнього дня, 6 вересня, у зв'язку із капітальним ремонтом тепломагістралі на перетині вулиць Третя Слобідська/Колодязна схема руху автобусних маршрутів № 81, №2, №82, №44 буде частково змінена.
Про це повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради.
- Отже, маршрут №81:
Вул. Лазурна, 52, вул. Озерна, 2, вул. Курортна, вул. Євгенія Логінова (вул. Крилова), вул. Генерала Олекси Алмазова (генерала Карпенка), пр. Центральний, вул. Садова, вул. Марка Кропивницького (вул. Потьомкінська), вул. 3-я Слобідська, вул. 68 Десантників, вул. 2-а Екіпажна, вул. 9-а Воєнна, вул. Привільна, 162.
У зворотному напрямку:
Вул. Привільна, 162, вул. 9-а Воєнна, вул. 2-а Екіпажна, вул. 68 Десантників, вул. 3-я Слобідська, вул. В. Морська, вул. Садова, пр. Центральний, вул. Генерала Олекси Алмазова (генерала Карпенка), вул. Євгенія Логінова (вул. Крилова), вул. Курортна, вул. Озерна, 2, вул. Лазурна, 52
- Маршрут №44:
За маршрутом — пр. Центральний, — зміни: вул. Садова, вул. Марка Кропивницького (вул. Потьомкінська), вул. 3-я Слобідська — за маршрутом.
У зворотному напрямку:
За маршрутом — зміни: вул. 3-я Слобідська, вул. В. Морська, вул. Садова, пр. Центральний — за маршрутом.
- Маршрути №82, №2:
Прямий рух: за маршрутом — вул. Садова, вул. Велика Морська, вул. Садова, вул. Марка Кропивницького (вул. Потьомкінська), вул. 3-я Слобідська — за маршрутом.
У зворотному напрямку: за маршрутом — зміни вул. 3-я Слобідська, вул. В. Морська, вул. Садова, пр. Центральний — за маршрутом.
Нагадаємо, у Миколаєві вчергове призначать перевізників на двох автобусних маршрутах загального користування №17 та №79.