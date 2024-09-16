В дитячому садочку Южноукраїнська за ₴4,6 млн цьогоріч планують встановити нові вікна

Дитячий садочок «Казка» у Южноукраїнську, фото: міська рада

Управління будівництва та ремонтів Южноукраїнської міської ради планує встановити нові пластикові вікна у дитячому садочку «Казка». Вартість робіт оцінили у 4 мільйона 664 тисячі гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Підрядник, відповідно до тендерної документації, має демонтувати старі вікна, встановити 138 нових пластикових вікон в двоповерховій будівлі блоку А та одноповерховому басейні, а також виконати озоблювальні роботи. Встановити нові вікна він має до 15 грудня 2024 року включно.

Наразі триває процес подачі тендерних пропозицій від майбутніх учасників, аукціон відбудеться після 30 вересня.

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Нагадаємо, Миколаївська обласна рада внесла у свою програму дій на наступний рік капітальний ремонт будівлі дитячого садочку «Сонечко» в Очакові. Ці роботи оцінили у 14 мільйонів 880 тисяч гривень.

Ще у лютому 2022 року «МикВісті» побували в Очакові, де зокрема відвідали дитячий садочок «Сонечко», який на той час реконструювали за програмою «Велике будівництво».

Капітальний ремонт дитячого садка передбачав, зокрема ремонт внутрішніх приміщень, благоустрій території, встановлення паркану та альтанок, встановлення камер відеоспостереження, системи опалення, системи пожежної безпеки, встановлення ігрових майданчиків, а також реконструкцію басейну, який не працює останні 30 років. У травні 2022 року дитячий садок мали відкрити для відвідування, а повністю завершити роботи з об'єкту — вже до кінця року.