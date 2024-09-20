Мінздоровʼя передало лікарні Вознесенську позашляховик Renault Duster
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- Аліса Мелік-Адамян
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21:38, 20 вересня, 2024
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Вознесенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги отримав новий позашляховик Renault Duster.
Про це повідомляє міськрада Вознесенська.
Транспорт медики використовуватимуть для патронажних оглядів новонароджених та в якості мобільних пунктів вакцинації. Крім того, машина необхідна, аби виїжджати до маломобільних пацієнтів.
Авто медзакладу передало Міністерство охорони здоров'я України в рамках проєкту «Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя» (Heal Ukraine), реалізованого спільно з World Bank Ukraine.
— Автомобіль дозволить значно підвищити мобільність медичних працівників, забезпечити своєчасний доступ до медичних послуг та поліпшити якість обслуговування населення, — повідомили в міськраді.
Нагадаємо, за 8 місяців 2024 року в Миколаївській області було ввезено та зареєстровано 5 тисяч 33 автомобілі, з яких найбільше — марки Renault Duster.