Мінздоровʼя передало лікарні Вознесенську позашляховик Renault Duster

Вознесенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги отримав новий позашляховик Renault Duster.

Про це повідомляє міськрада Вознесенська.

Транспорт медики використовуватимуть для патронажних оглядів новонароджених та в якості мобільних пунктів вакцинації. Крім того, машина необхідна, аби виїжджати до маломобільних пацієнтів.

Машина для лікарні Вознесенська, фото: Міська влада Вознесенська Машина для лікарні Вознесенська, фото: Міська влада Вознесенська

Авто медзакладу передало Міністерство охорони здоров'я України в рамках проєкту «Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя» (Heal Ukraine), реалізованого спільно з World Bank Ukraine.

— Автомобіль дозволить значно підвищити мобільність медичних працівників, забезпечити своєчасний доступ до медичних послуг та поліпшити якість обслуговування населення, — повідомили в міськраді.

Нагадаємо, за 8 місяців 2024 року в Миколаївській області було ввезено та зареєстровано 5 тисяч 33 автомобілі, з яких найбільше — марки Renault Duster.