Погодився працювати на РФ під час окупації Миколаївщини: місцевого мешканця засудили до 15 років тюрми

Мешканця Миколаївщини засудили до 15 років за колабораціонізм, фото взято з сайту glavcom.ua

Мешканця Миколаївщини, який під час окупації Снігурівки погодився працювати на Росію, засудили до 15 років за ґратами за колабораційну діяльність.

Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, під час захоплення росіянами Миколаївщини місцевий мешканець перебував на посаді старшого інспектора відділу нагляду і безпеки у Снігурівській виправній колонії №5.

Зазначається, що чоловік пішов на співпрацю з владою РФ та обійняв посаду заступника начальника відділу з режиму та нагляду Херсонського слідчого ізолятора №1 Управління служби виконання покарань по Херсонській області.

На псевдопосаді він виконував вказівки й розпорядження керівників окупаційної адміністрації Росії та отримував зарплатню в рублях. Правоохоронці викрили чоловіка після деокупації.

Суд визнав його винним у колабораційній діяльності за частиною 7 статті 111-1 КК України. Чоловіку призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування, правозахисних та правоохоронних органах та займатися діяльністю, яка пов’язана з наданням публічних послуг, строком на 15 років. Також його позбавили звання «старший лейтенант внутрішньої служби».

Нагадаємо, керівник першого слідчого відділу Державного бюро розслідувань у Миколаєві Сергій Козюра розповів, що з початком повномасштабного вторгнення на Миколаївщині стало більше злочинів пов’язаних з колабораційною діяльністю та військовими правопорушеннями.