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Міжнародні партнери допоможуть до зими відремонтувати три пошкоджені багатоповерхівки у селищі Первомайське

У Первомайську ремонтують багатоповерхівки. Скриншот з відеоУ Первомайську ремонтують багатоповерхівки. Скриншот з відео

У селищі Первомайське, на Миколаївщині поспішають до зими відремонтувати три понівечені російськими обстрілами багатоповерхівки. Ремонтувати житло допомагають міжнародні партнери.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Рада».

Зазначається, що місцеві чекали на ремонти будинків понад два роки, весь цей час боролися з вологою і намагались хоч якось зберегти свої квартири. Через складні ушкодження панелей перекриття в будинках люди не мали змоги отримати волонтерську допомогу на ремонт. Наразі знайшли дорорів та ремонтують будинки.

«Донорами виступила польська гуманітарна організація, уряд Тайваню. З їхньою допомогою ми реалізували такий проєкт. Я думаю, що він матиме продовження у вигляді ремонтів під’їздів і ремонтів квартир», — розповів перший заступник голови Первомайської селищної військової адміністрації Валерій Ліщук.

Загалом у Первомайській громаді зазнало руйнувань майже 3400 об’єктів, з них більшість житлові будинки. Наразі вдалося відновити приблизно половину пошкодженого житла місцевих.  

У Первомайську ремонтують багатоповерхівки. Скриншот з відеоУ Первомайську ремонтують багатоповерхівки. Скриншот з відео
У Первомайську ремонтують багатоповерхівки. Скриншот з відеоУ Первомайську ремонтують багатоповерхівки. Скриншот з відео

Нагадаємо, що селище Первомайське, що за 40 кілометрів від Миколаєва, з березня по 10 листопада 2022 року було прифронтовим. Через удари з боку російської армії тут зруйновано та пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівки, ліцей, будинок культури та дитячий садок. 

«МикВісті» дізналися, яким сьогодні є життя у побитому війною Первомайському та чи змінилося щось за півтора роки після відходу російсько-окупаційних військ.

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