У селищі Первомайське мешканці отримали більше ₴169 млн відшкодування за пошкоджене обстрілами житло

Пошкоджений від обстрілів будинок. Фото: Первомайська селищна рада

У селищі Первомайське місцеві мешканці, чиї будинки постраждали під час обстрілів, отримали 169,1 мільйона гривень компенсацій.

Про це повідомили у Первомайській селищній раді.

Зазначається, що загалом по громаді внесено — 881 заяву про пошкоджене майно та 411 про зруйноване. За період дії держпрограми власникам пошкодженого житла виплачено коштів на суму 169 мільйонів 147 тисяч 551 гривня.

За зруйноване майно постраждалим надали 327 сертифікатів на обмін житлом на загальну суму 435 мільйонів 218 тисяч 444 гривень. Також сім сертифікатів на відбудову житла на суму 12 мільйонів 468 тисяч 134 гривні.

Нагадаємо, що за 2024 рік 960 мешканців Миколаєва отримали позитивне рішення щодо компенсації за пошкоджене внаслідок бойових дій майно.