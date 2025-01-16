  • четвер

    16 січня, 2025

  • 2.7°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 16 січня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 2.7° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У селищі Первомайське мешканці отримали більше ₴169 млн відшкодування за пошкоджене обстрілами житло

Пошкоджений від обстрілів будтинок. Фото: Первомайська селищна радаПошкоджений від обстрілів будинок. Фото: Первомайська селищна рада

У селищі Первомайське місцеві мешканці, чиї будинки постраждали під час обстрілів, отримали 169,1 мільйона гривень компенсацій.

Про це повідомили у Первомайській селищній раді.

Зазначається, що загалом по громаді внесено — 881 заяву про пошкоджене майно та 411 про зруйноване. За період дії держпрограми власникам пошкодженого житла виплачено коштів на суму 169 мільйонів 147 тисяч 551 гривня.

За зруйноване майно постраждалим надали 327 сертифікатів на обмін житлом на загальну суму 435 мільйонів 218 тисяч 444 гривень. Також сім сертифікатів на відбудову житла на суму 12 мільйонів 468 тисяч 134 гривні.

Нагадаємо, що за 2024 рік 960 мешканців Миколаєва отримали позитивне рішення щодо компенсації за пошкоджене внаслідок бойових дій майно.

Останні новини про: Первомайське

Пожежний автомобіль зі Швеції передали первомайським рятувальникам
«Клейонкою вкривалися, бо зі стелі текло». Репортаж з Первомайського
У Первомайській громаді відбудували 60% зруйнованих росіянами будинків
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаївській обласній клінічній лікарні експертні команди, що замінили МСЕК, провели уже 300 експертиз

Володимир Коваль
новини

Висадили кущі та встановили лавки: студенти оновили сквер у Миколаєві

Аліна Квітко
новини

Береза підтримав обрізку платанів на Соборній та запропонував піти далі: «Старі дерева потрібно зносити»

Даріна Мельничук
новини

На Херсонщині кількість зруйнованих об’єктів у 2024 році збільшилась майже на чверть

Аліна Квітко
новини

На Миколаївщині чотири школи долучились до проєкту Міносвіти зі створення безпечного середовища

Аліна Квітко

Останні новини про: Первомайське

У Первомайській громаді відбудували 60% зруйнованих росіянами будинків
«Клейонкою вкривалися, бо зі стелі текло». Репортаж з Первомайського
Пожежний автомобіль зі Швеції передали первомайським рятувальникам

Цьогоріч найкращі спортсмени Миколаєва отримуватимуть до ₴16 тис. стипендії міського голови

Суддя з Одеси, підозрювана у хабарництві, мобілізувалась, але там її зловили на пияцтві

35 хвилин тому

Росіяни атакували Миколаївщину FPV-дронами: пошкоджені будинки, авто та газова труба

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні