  • вівторок

    1 жовтня, 2024

  • 19.7°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 1 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 19.7° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ:МК №711-207/Р

Впроваджував рублі на Херсонщині: місцевому жителю загрожує 12 років за ґратами

Житель Херсонщини, якого судитимуть за роботу на РФ, фото: Херсонська обласна прокуратураЖитель Херсонщини, якого судитимуть за роботу на РФ, фото: Херсонська обласна прокуратура

На Херсонщині судитимуть місцевого жителя, якого підозрюють у допомозі росіянам впроваджувати в регіоні банківську систему РФ.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.

За даними слідства, обвинувачений під час тимчасової окупації Херсона у червні 2022 року зайняв посаду «заступника керуючого з розвитку регіонального бізнесу» додаткового офісу «Херсонський» у російському відділення банку ПАТ «Промсвязьбанк». 

Він агітував місцевих мешканців до співпраці з ворогом, допомагав окупаційній владі впроваджувати на Херсонщині рубльову зону та інтегрувати банківську систему держави-агресора.

За вчинене чоловіку загрожує до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 15 років з конфіскацією майна.

Раніше, ще одному мешканцю Херсонщини заочно повідомили про підозру у співпраці з окупаційною владою. Він представляв інтереси регіону на заходах в Росії.

Читайте також:

новини

Миколаївські спортсмени змагалися за медалі від Федерації тенісу України

Олена Козубовська
новини

Тендер на декомунізацію меморіалу Ольшанців не відбувся: не знайшлось підрядника

Аліна Квітко
новини

Родини загиблих військових за власний кошт зробили Алею Слави в центрі Миколаєва

Олена Козубовська
новини

Держпідприємству, яке буде «тестувати» відбудований міст у Вознесенську, заплатять ₴475 тисяч

Юлія Бойченко
новини

У 2025 році Миколаїв планує виділити ₴22,3 млн на оздоровлення понад тисячі дітей пільгових категорій

Олена Козубовська

На ремонт їдальні в Коблівському ліцеї планують витратити майже ₴10 млн

Тендер на декомунізацію меморіалу Ольшанців не відбувся: не знайшлось підрядника

10 годин тому

«Працювати нікому, а відсутність світла нестерпна». Історія підприємиці з Миколаєва, яка закрила 7-річний столярний бізнес

Аліса Мелік-Адамян

Головне сьогодні