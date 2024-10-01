Впроваджував рублі на Херсонщині: місцевому жителю загрожує 12 років за ґратами

Житель Херсонщини, якого судитимуть за роботу на РФ, фото: Херсонська обласна прокуратура

На Херсонщині судитимуть місцевого жителя, якого підозрюють у допомозі росіянам впроваджувати в регіоні банківську систему РФ.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.

За даними слідства, обвинувачений під час тимчасової окупації Херсона у червні 2022 року зайняв посаду «заступника керуючого з розвитку регіонального бізнесу» додаткового офісу «Херсонський» у російському відділення банку ПАТ «Промсвязьбанк».

Він агітував місцевих мешканців до співпраці з ворогом, допомагав окупаційній владі впроваджувати на Херсонщині рубльову зону та інтегрувати банківську систему держави-агресора.

За вчинене чоловіку загрожує до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 15 років з конфіскацією майна.

Раніше, ще одному мешканцю Херсонщини заочно повідомили про підозру у співпраці з окупаційною владою. Він представляв інтереси регіону на заходах в Росії.