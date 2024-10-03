  • четвер

    3 жовтня, 2024

  • 16.8°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 3 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 16.8° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Двох співробітників окупаційної служби безпеки Херсонської області судитимуть за підозрою у держзраді

Жителя Криму та жительку Херсонщини судитимуть за державну зраду та участь у незаконному збройному формуванні. Вони обійняли посади в окупаційній службі безпеки Херсонської області.

Вони розшукували та незаконно затримували проукраїнських активістів та інших людей, яких намагались видавати за диверсантів, повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.

Також змушували людей надавати неправдиві свідчення про себе або членів їх родин. Зокрема, про нібито участь у диверсійно-розвідувальних групах та допомогу ЗСУ, йдеться у повідомленні.

За даними слідства, чоловік разом з іншими «співробітниками» незаконно увʼязнив та катував двох місцевих жителів. Жінка брала участь у діяльності незаконного збройного формування. Вона працювала спеціалісткою відділу спеціальних операцій «А». 

Судитимуть двох жителів Криму та Херсонщини за державну зраду, фото: Херсонська обласна прокуратураСудитимуть двох жителів Криму та Херсонщини за державну зраду, фото: Херсонська обласна прокуратура

Їм інкримінують державну зраду, участь у незаконному збройному формуванні, жорстоке поводження із цивільним населенням та інші порушення законів і звичаїв війни:

  • частина 2 стаття 111 передбачає ув’язнення від 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна;
  • частина 2 стаття 260, що передбачає ув’язнення від 3 до 8 років із конфіскацією майна або без такої;

За частиною 1 статтею 438 їм передбачено ув’язнення від 8 до 12 років.

Нагадаємо, що на Херсонщині судитимуть місцевого жителя, якого підозрюють у допомозі росіянам впроваджувати в регіоні банківську систему РФ. 

Читайте також:

новини

У Миколаєві планують встановити ще одну зупинку громадського транспорту на ПГУ за ₴371 тис.

Аліна Квітко
новини

Стрільба з лука, польова кухня, розпалювання ватри: як у Миколаєві відзначили День козацтва

Олена Козубовська
новини

В електротрансі відповіли, коли запустять тролейбуси у Корабельний район Миколаєва

Юлія Бойченко
новини

Миколаївські спортсмени змагалися за медалі від Федерації тенісу України

Олена Козубовська
новини

Тендер на декомунізацію меморіалу Ольшанців не відбувся: не знайшлось підрядника

Аліна Квітко

Від завтра до Корабельного району Миколаєва курсуватимуть тролейбуси

Марія Хаміцевич

Миколаївська прокуратура повернула громаді ставок і землю: орендар використовував ділянку незаконно

У Миколаєві планують встановити ще одну зупинку громадського транспорту на ПГУ за ₴371 тис.

Ольшанський будинок культури оновлять: на капітальний ремонт книгосховища та двох поверхів витратять ₴8 млн