Двох співробітників окупаційної служби безпеки Херсонської області судитимуть за підозрою у держзраді

Жителя Криму та жительку Херсонщини судитимуть за державну зраду та участь у незаконному збройному формуванні. Вони обійняли посади в окупаційній службі безпеки Херсонської області.

Вони розшукували та незаконно затримували проукраїнських активістів та інших людей, яких намагались видавати за диверсантів, повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.

Також змушували людей надавати неправдиві свідчення про себе або членів їх родин. Зокрема, про нібито участь у диверсійно-розвідувальних групах та допомогу ЗСУ, йдеться у повідомленні.

За даними слідства, чоловік разом з іншими «співробітниками» незаконно увʼязнив та катував двох місцевих жителів. Жінка брала участь у діяльності незаконного збройного формування. Вона працювала спеціалісткою відділу спеціальних операцій «А».

Судитимуть двох жителів Криму та Херсонщини за державну зраду, фото: Херсонська обласна прокуратура

Їм інкримінують державну зраду, участь у незаконному збройному формуванні, жорстоке поводження із цивільним населенням та інші порушення законів і звичаїв війни:

частина 2 стаття 111 передбачає ув’язнення від 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна;

частина 2 стаття 260, що передбачає ув’язнення від 3 до 8 років із конфіскацією майна або без такої;

За частиною 1 статтею 438 їм передбачено ув’язнення від 8 до 12 років.

Нагадаємо, що на Херсонщині судитимуть місцевого жителя, якого підозрюють у допомозі росіянам впроваджувати в регіоні банківську систему РФ.