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У Галицинівській громаді відкрили два бювети

У Галицинівській громаді відкрили два бювети. Фото: Галицинівська територіальна громада У селах Лимани та Українка відкрили два бювети. Фото: Галицинівська територіальна громада

У селах Лимани та Українка, 2 жовтня, відкрили дві станції доочищення води до рівня питної.

Як повідомляє Галицинівська територіальна громада, встановлення станцій стало можливим завдяки співпраці Галицинівської сільської ради з Міжнародною організацією «Добрі сусіди» (Японія) та громадською організацією «Десятого квітня».

На заході були присутні начальник Миколаївської районної військової адміністрації Максим Кашуба, Галицинівський сільський голова Іван Назар, староста сіл Лимани та Лупарево Наталія Панаший та мешканці громади.

У селах Лимани та Українка відкрили два бювети. Фото: Галицинівська територіальна громада У селах Лимани та Українка відкрили два бювети. Фото: Галицинівська територіальна громада

Голова Галицинівської громади Іван Назар щиро подякував партнерам за фінансову підтримку та за втілення в життя таких проектів.

У селах Лимани та Українка відкрили два бювети. Фото: Галицинівська територіальна громада У селах Лимани та Українка відкрили два бювети. Фото: Галицинівська територіальна громада
У селах Лимани та Українка відкрили два бювети. Фото: Галицинівська територіальна громада У селах Лимани та Українка відкрили два бювети. Фото: Галицинівська територіальна громада
У селах Лимани та Українка відкрили два бювети. Фото: Галицинівська територіальна громада У селах Лимани та Українка відкрили два бювети. Фото: Галицинівська територіальна громада
Нагадаємо, у вересні мешканці Миколаєва набрали 9,4 мільйона літрів безкоштовної очищеної води у точках, облаштованих на базі комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго».

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