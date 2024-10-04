У Галицинівській громаді відкрили два бювети
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
3:10, 04 жовтня, 2024
-
У селах Лимани та Українка, 2 жовтня, відкрили дві станції доочищення води до рівня питної.
Як повідомляє Галицинівська територіальна громада, встановлення станцій стало можливим завдяки співпраці Галицинівської сільської ради з Міжнародною організацією «Добрі сусіди» (Японія) та громадською організацією «Десятого квітня».
На заході були присутні начальник Миколаївської районної військової адміністрації Максим Кашуба, Галицинівський сільський голова Іван Назар, староста сіл Лимани та Лупарево Наталія Панаший та мешканці громади.
Голова Галицинівської громади Іван Назар щиро подякував партнерам за фінансову підтримку та за втілення в життя таких проектів.