Окупаційна влада Херсонщини заявляє, що вони на шляху до фінансової незалежності від бюджету Росії

Херсонська область, фото censor.net

Так званий губернатор Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що Херсонщина начебто уже почала сама поповнювати свій бюджет, а в майбутньому «вийде на самозабезпечення і стане менше залежати від федерального бюджету».

Про це йдеться на сайті окупаційної адміністрації Херсонської області.

За словами Володимира Сальдо, Херсонська область нібито нарощує доходи, але «повної фінансової незалежності ще далеко».

«Говорити про те, що ми повністю будемо самостійно фінансуватися, поки що зарано, проте відсоток дохідної частини Херсонської області дедалі більше й більше збільшується», — сказав він.

Нагадаємо, що призначеному російськими окупантами «губернатору» Херсонщини Володимиру Сальдо повідомили про підозру у викраденні майже 3 тисяч тонн українського зерна.

Слід зазначити, що з 2022 року Росія разом з партнерами продала вкрадене з окупованих територій України зерно на суму майже мільярд доларів.