Спецавтомобіль для надання паліативної допомоги отримала лікарня Вознесенську
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- Альона Коханчук
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12:54, 07 жовтня, 2024
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Вознесенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги отримав автомобіль для надання паліативної допомоги.
Про це повідомили у Вознесенській міській раді.
Автомобіль обладнаний підйомником для маломобільних пацієнтів, а також колісним кріслом. Загалом такі автомобілі отримали громади на Дніпропетровщині, Запоріжжі, Миколаївщині та Херсонщині.
Допомогу надали за програмою розвитку ООН (ПРООН) в Україні за підтримки Європейського Союзу та урядів Канади і Данії.
Нагадаємо, що раніше Вознесенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги отримав новий позашляховик Renault Duster.
Також лікарям Вознесенського міського центру первинної медико-санітарної допомоги» передали електромобіль.
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