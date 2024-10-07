Спецавтомобіль для надання паліативної допомоги отримала лікарня Вознесенську

Вознесенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги отримав автомобіль для надання паліативної допомоги. Вознесенська міська рада.

Вознесенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги отримав автомобіль для надання паліативної допомоги.

Про це повідомили у Вознесенській міській раді.

Автомобіль обладнаний підйомником для маломобільних пацієнтів, а також колісним кріслом. Загалом такі автомобілі отримали громади на Дніпропетровщині, Запоріжжі, Миколаївщині та Херсонщині.

Допомогу надали за програмою розвитку ООН (ПРООН) в Україні за підтримки Європейського Союзу та урядів Канади і Данії.

Вознесенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги отримав автомобіль для надання паліативної допомоги. Вознесенська міська рада. Вознесенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги отримав автомобіль для надання паліативної допомоги. Вознесенська міська рада.

Нагадаємо, що раніше Вознесенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги отримав новий позашляховик Renault Duster.

Також лікарям Вознесенського міського центру первинної медико-санітарної допомоги» передали електромобіль.